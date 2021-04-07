Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta silahlı saldırı dehşeti : 4 yaralı (2) - Son Dakika

Özgür EREN - İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ Kuruçeşme'de silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kuruçeşme Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir mekanın işletmesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık kiracı ile mal sahibi arasında kavgaya dönüştü. Bir araçla gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobille kaçan yaralı 3 kişi, Ortaköy'de yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili toplam 7 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.