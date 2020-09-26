Son dakika haberleri! Beykoz'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü - Son Dakika

İlkay DİKİCİ-Cengiz ÇOBAN- Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ-İsa ALMAÇAYIR/ BEYKOZ'da Anadolu Hisarı'nda ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü

Beykoz, Anadolu Hisarı'nda ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar birçok ilçeden de görüldü. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın söndürme helikopteri çalışmalara havadan katıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarıyla söndürüldü.