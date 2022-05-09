BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGINDA 15 İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU - Son Dakika
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BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGINDA 15 İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU

09.05.2022 07:03
BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGINDA 15 İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 işyeri kullanılamaz hale geldi.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 işyeri kullanılamaz hale geldi.

Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede, saat 05.00 sıralarında bir kasapta yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı. Bunun üzerine Çay, Çobanlar ve Dişli belediyelerinin itfaiye ekiplerinden destek istendi.

İŞ YERİ SAHİPLERİ EŞYALARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. Tamamı ikişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri, yangını haber alınca olay yerine geldi. Alevlerin sıçramadığı iş yerlerinin sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

15 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında 15'e yakın iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGINDA 15 İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU
BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGINDA 15 İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU
BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGINDA 15 İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU
BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGINDA 15 İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU

YORUMLAR
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Nazilli OSB'deki yangında 4 iş yeri ve bir araç zarar gördü Nazilli OSB'deki yangında 4 iş yeri ve bir araç zarar gördü Düğünden dönen vatandaşların bulunduğu araç alevlere teslim oldu Düğünden dönen vatandaşların bulunduğu araç alevlere teslim oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BOLVADİN'DE ÇIKAN YANGINDA 15 İŞ YERİ ALEVLERE TESLİM OLDU - Son Dakika
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