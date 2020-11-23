Son dakika haberleri: Çocuklar üşümesin diye mont ve bot yardımı yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çocuklar üşümesin diye mont ve bot yardımı yapıldı

23.11.2020 09:36
Son dakika haberleri: Çocuklar üşümesin diye mont ve bot yardımı yapıldı, System.String[]

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta bir grup genç, sokakta çalışan çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine mont ve bot yardımında bulundu.

Kahramanmaraş'ta bir grup genç, sokakta çalışan çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine mont ve bot yardımında bulundu.

Yardımsever bir grup genç, "Çocuklar üşümesin" kampanyası ile imkansızlıklar yüzünden mont ve bot alamayan, kıyafetleri olmadığı için üşüyen çocuklara hayırseverlerin destekleriyle mont ve bot alarak kendi elleriyle giydirdiler.

Amaçlarının kış gününde üşüyen çocuklara el uzatmak olduğunu söyleyen Şule Üstün, "Bu kış gününde gönüllü arkadaşlarla birlikte sokakta çalışmak zorunda olan ve mont ve botu olmayan çocuklara giydirmek için harekete geçtik. Ayakkabısı ve montu olmayan çocuklara el uzatarak sıcacık kalbimizle hem üşüyen ellerini, hem de kırık gönüllerini ısıtmak istedik. Böyle maneviyatı çok olan etkinliğe yardımlarını esirgemeyen hayırseverlerimizden Allah razı olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri: Çocuklar üşümesin diye mont ve bot yardımı yapıldı
Son dakika haberleri: Çocuklar üşümesin diye mont ve bot yardımı yapıldı
Son dakika haberleri: Çocuklar üşümesin diye mont ve bot yardımı yapıldı
Son dakika haberleri: Çocuklar üşümesin diye mont ve bot yardımı yapıldı
Son dakika haberleri: Çocuklar üşümesin diye mont ve bot yardımı yapıldı

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Çocuklar üşümesin diye mont ve bot yardımı yapıldı - Son Dakika


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