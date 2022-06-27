Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir lokantada tavuk ve pilav yiyen 11 kişi, farklı saatlerde bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Çorum'da 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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