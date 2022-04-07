Son dakika haberleri... Darende'de Polis Haftası kutlamaları kapsamında mevlit okutuldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Darende'de Polis Haftası kutlamaları kapsamında mevlit okutuldu

07.04.2022 13:56
Son dakika haberleri... Darende'de Polis Haftası kutlamaları kapsamında mevlit okutuldu

Son dakika haberleri... Malatya'nın Darende ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.

Zaimoğlu Çarşı Camisi'nde şehitler için okutulan mevlide İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, daire amirleri, polis ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar, programda, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak ölüme koşan şehit polisler için mevlit okutulduğunu belirterek, vatanı için bizlerin güvenliği için şehit düşen kahraman güvenlik güçlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Daha sonra ilahiler seslendirildi.

Cami çıkışında ise Emniyet Müdürü Atıcı tarafından vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Öte yandan Gazi Türbesi ve Şehitler Abidesi ve şehit kabirleri ziyaret edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Darende'de Polis Haftası kutlamaları kapsamında mevlit okutuldu - Son Dakika


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