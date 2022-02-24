(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz" - Son Dakika
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(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz"

24.02.2022 12:21
(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, " Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında bir açıklama yapan Kıran, "Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz. Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek-İHA)

(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz

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Yavuz Selim Kıran, Ukrayna, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz' - Son Dakika


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