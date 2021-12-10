Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 12 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGAYA 4 GÖZALTI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, servis minibüsünde öğrencilerin tartışmasıyla başlayan gerginliğin iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştüğü; 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Kırsal Kayabaşı ve Korukçu mahalleleri ise jandarma ekiplerince giriş- çıkışlara kapatıldı.

Olay, dün Bismil ilçesine bağlı kırsal Kayabaşı ve Korukçu mahallelerinde oturan Aslan ile Erkek aileleri arasında meydana geldi. Servis minibüsünde öğrenciler arasında başlayan tartışma, iki ailenin bireylerinin de katılmasıyla silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Ailelerin kavgasında 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağılık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara müdahale ederken, jandarma ekipleri ise tarafları ayırdı. İlçedeki devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan Kadri Türk (39) yaşamını yitirdi, 7'si ağır 12 kişi de ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olay yerini yaya ve araç trafiğine kapatırken, geniş güvenlik önlemi aldı.

2 MAHALLE GİRİŞ- ÇIKIŞLARA KAPALI

Olay sonrası jandarma ekipleri, Kayabaşı ve Korukçu mahallelerinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışlara kapattı. Ekipler, oturanların belirlenmesi için kimlik kontrolü yaparak mahallelere girişi sağladı. Olayla ilgili ise 4 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmanın soruşturması sürüyor.