Son dakika haberleri: En ağır cezayı alsın - Son Dakika

Son dakika haberleri: En ağır cezayı alsın

16.03.2021 10:55
Son dakika haberleri: En ağır cezayı alsın, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Erzurumlu Uzman Çavuş Sercan Öztürk, eşi Hilal Öztürk ve 4 yaşındaki çocukları Muhammed Selim'in hayatını kaybettiği feci kaza yürekleri yakmıştı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Erzurumlu Uzman Çavuş Sercan Öztürk, eşi Hilal Öztürk ve 4 yaşındaki çocukları Muhammed Selim'in hayatını kaybettiği feci kaza yürekleri yakmıştı. Kazada Sercan Öztürk'ün hatası olmadığının bilinmesini isteyen aile, karşı tarafın alkollü ve yüzde yüz kusurlu olduğunu söyleyerek en ağır cezayı almasını talep etti. Ağabey Erkan Öztürk, kardeşinin şehit sayılmasının da kendilerini bir nebze olsun sevindireceğini söyledi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan Erzurumlu Uzman Çavuş Sercan Öztürk, eşi ve iki çocuğu ile birlikte piknikten döndükleri yolda geçirdikleri kazadan geriye 6 yaşındaki Hamza sağ kalmıştı.

En ağır cezayı almasını istiyoruz

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ailesiyle gittiği piknikten dönerken kaza yapan Sercan Öztürk'ün aracında eşi, bir oğlu ve meslektaşının eşiyle çocuğu da hayatını kaybetmişti. Tek sağ kurtulan ise 6 yaşındaki Hamza olmuştu. Feci kazanın sorumlusunun karşıdan gelen sürücü olduğunun bilinmesini isteyen ağabey Erkan Öztürk, "Haberlerde okuduğumuz kadarıyla kazada Sercan'ın hız sınırını aştığı, karşı taraftan gelen araçla çarpıştığı, suçun Sercan'da olduğu gibi ifadeler gördük. Bunu düzeltilmesini istiyoruz. Olayın aslında krokide tespit edildiği şekilde, kardeşimin aracına vuranın alkollü olduğu, daha önceki olaylarda uyuşturucu kullandığı tespit edilmiş. Alkollü araç kullanırken kendisi kontrolden çıkıp su kanalına çarptıktan sonra kardeşimin aracının üzerine düşüyor. Avukat bey de trafikten alınan krokiyi gösterdi. Karşı taraf yüzde yüz kusurlu. Kesinlikle aile kendisinden şikayetçiyiz. Hem alkollü hem hız sınırını aşmış. Sadece Sercan'ın ailesi olarak bizler değil, eşinin ailesi, araba vefat eden kadın ve çocuğun aileleri de şikayetçi. Aracı kullanan kişinin hastanede olduğunu biliyoruz. Hastaneden sonra hukuki süreç işleyecek. Biz de en ağır cezayı almasını talep ediyoruz" dedi.

Sercan'ın emaneti

Kazada anne, baba ve kardeşini kaybeden Hamza'nın, pedagog desteği alacağını belirten Öztürk, "Şu anda Hamza bizim yanımızda. Hepimiz bakımını üstlendik. Çocuk şu an inanmak istemiyor. Dün gezdirmeye çıkardık, yavaş gidiyorduk ama bizi uyardı, 'biraz daha yavaş gidin biz kaza yaptık' dedi. Her şeyin farkında ama ölümün ne olduğunu bilmiyor. Bazen odaya gelip etrafı geziyor, sanki anne babasını arıyor gibi. Görüştüğümüz pedagog var. Pedagog eşliğinde mezarlığa götüreceğiz, psikolojik destek sağlanacak. Arabadan burnu dahi kanamadan çıktı. O bize Sercan'ın emaneti, Allah onu bize bağışladı" diye konutu.

Gönül isterdi ki şehit sayılsın

Kardeşinin Silvan Jandarma Alay Komutanının koruması olarak görev yaptığını kaydeden Ağabey Öztürk, birkaç saatlik boşluğunda ailesini pikniğe götürdüğünü söyledi. Kardeşinin mesai mefhumu gözetmeksizin zorlu görevler üstlendiğinin de altını çizen Öztürk, şehit olarak sayılmasının ailesinin bir nebze de olsa rahatlatacağını belirterek, "Bu olayda bir aile değil toplam dört aile acı yaşadı. Bizim bir gönül kırgınlığımız var. Kardeşim 5,5 yıldır bu görevdeydi. Beş yıl sürekli operasyonlardaydı. Son bir yıldır Diyarbakır Silvan'daydı, son 6 aydır da alay komutanının korumasıydı. Belki belli bir kanun, tüzük vardır ama düzeltilmeyecek bir şey değil. Biz şehit sayılmasını isterdik. Bu manevi olarak anneme, babama, tüm aileye ilaç gibi olurdu. Bir nebze olsun rahatlatırdı. Bütün meslekler önemlidir ama askerlik vatanı koruyor. Bu çocuk yıllarca Güneydoğu'da hizmet etti. O gün 2-3 saatlik izninde ailesiyle stres atmak istemiş. Onlarda mesai saati yok. Kardeşime şehitlik verilmesini çok isterdik. Biz Allah katında şehit olduğuna inanıyoruz. Ama devlet nazarında da bu tip olaylarda şehitlik verilebilir. Kardeşim alkollü değildi, hatalı değildi, sadece birkaç saatlik boşluğunda ailesiyle olmak istedi. Bunu sadece kardeşim için demiyorum, bu tip olaylar için konuşuyorum. Koruma olduğu için izinleri yok, zaten görev günündeydi. Yeğenimin şehit çocuğu olmasını isterdim. Ona biz zaten sahip çıkacağız, her zaman yanındayız ama devletin arkasında olduğunu bilmek de bizi mutlu ederdi. Gönül isterdi ki şehit sayılsın" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Son dakika haberleri: En ağır cezayı alsın
Son dakika haberleri: En ağır cezayı alsın
Son dakika haberleri: En ağır cezayı alsın
Son dakika haberleri: En ağır cezayı alsın
Son dakika haberleri: En ağır cezayı alsın

Muhammed Selim, Uzman Çavuş, Diyarbakır, Kaza, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri: En ağır cezayı alsın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki kentimizde aşılama çalışmaları sonuç verdi Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Eşini başından vurarak öldüren cani adamın savunması pes dedirtti: Kendini vurmuş olabilir Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı
Moğolistan kum fırtınasına teslim! 9 kişi hayatını kaybetti, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor Moğolistan kum fırtınasına teslim! 9 kişi hayatını kaybetti, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor         
11:41
Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum         
11:24
Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı         
11:16
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor         
11:13
Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor         
10:49
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi         
10:24
Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti         
10:07
Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti         
09:47
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu         
08:57
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek         
08:27
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti         
08:06
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 11:51:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: En ağır cezayı alsın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei