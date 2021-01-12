BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,078178 -0,08 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020872 -0,07 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,083040 -0,06 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,073727 -0,05 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,053546 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,079757 -1,68 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,037025 -0,56 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,057841 -0,55 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,108561 -0,50 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,109005 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,076861 -0,64 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,029761 -0,63 VEM Dinamik Değişken EYF 0,077667 -0,49 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026500 -0,48 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032786 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039098 -0,36 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027146 -0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028893 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018365 -0,18 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020709 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045370 -1,13 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046348 -1,13 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046417 -1,11 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028762 -1,11 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,043424 -1,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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