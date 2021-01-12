BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,078178
|-0,08
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020872
|-0,07
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,083040
|-0,06
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,073727
|-0,05
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,053546
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,079757
|-1,68
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,037025
|-0,56
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,057841
|-0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,108561
|-0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109005
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,076861
|-0,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,029761
|-0,63
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,077667
|-0,49
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026500
|-0,48
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032786
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039098
|-0,36
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027146
|-0,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028893
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018365
|-0,18
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020709
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045370
|-1,13
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046348
|-1,13
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046417
|-1,11
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028762
|-1,11
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,043424
|-1,10
Kaynak: AA
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