Son dakika haberleri: 'En iyi narkotik polisi anne'lere eğitim - Son Dakika

ANTALYA'da Narkotim ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'En iyi narkotik polisi; anne' kampanyası kapsamında, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'En iyi narkotik polisi; anne' kampanyası kapsamında, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına başladı. Uzman ekipler, uyuşturucu kullanımının önüne henüz başlanmadan geçmek ve bağımlılık boyutuna ulaşmaması için annelere 'madde bağımlılığı' eğitimi verdi. Projeyle farkındalığın sağlanacağı, başta anneler olmak üzere toplumda bilinçlenmenin sağlanmış olacağı belirtildi. Verilen eğitimin faydalı olacağını belirten anneler ise bu sayede çocuklarının korunacağını, farklı alanlara yöneleceğini kaydetti.