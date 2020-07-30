Son dakika haberleri | Erdemli Belediyesi'nden evde bayram tıraşı hizmeti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Erdemli Belediyesi'nden evde bayram tıraşı hizmeti

Son dakika haberleri: Erdemli Belediyesi "Limon Çiçeği" projesi kapsamında Kurban Bayramı öncesinde evinden çıkamayan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlara berber ve bakım hizmeti veriyor.

Son dakika haberleri | Erdemli Belediyesi'nden evde bayram tıraşı hizmeti, System.String[]

Erdemli Belediyesi "Limon Çiçeği" projesi kapsamında Kurban Bayramı öncesinde evinden çıkamayan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlara berber ve bakım hizmeti veriyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yazılı açıklamasında, belediye olarak hayatın her alanını kolaylaştırma yolunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Engelleri bir bir kaldırdıklarını kaydeden Tollu, "Bayramlar, maneviyatın doruğa ulaştığı, kardeşliğimizin, dayanışma ruhumuzun ve hemşehricilik duygularımızın pekiştiği müstesna günlerden bir tanesi. Bu bayramda da, engelli olan vatandaşlarımızın, berbere gidemeyen insanlarımızın bayram tıraşının Erdemli Belediyesi'nden olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyorum. Vatandaşımızın derdi ile hallenmek bizim asli görevimizdir" dedi.

Berberlik hizmetinin salgın kurallarına uygun şekilde verildiği ifade edildi.

Erdemli Belediyesi, Kurban Bayramı, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Erdemli Belediyesi'nden evde bayram tıraşı hizmeti - Son Dakika
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