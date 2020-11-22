Son dakika haberleri: Erdoğan: "Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz." - Son Dakika

Son dakika haberleri: Erdoğan: "Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz."

22.11.2020 14:41
Son dakika haberleri: Erdoğan:

Son dakika habere göre Erdoğan: "Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz."

Erdoğan: "Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz."

Recep Tayyip Erdoğan, Kobani, Dava, Börü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Erdoğan: 'Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz.' - Son Dakika


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