Son dakika haberleri: Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı (2)
GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERZURUM'DA DEFNEDİLDİ
Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'ndeki çatışmada hayatını kaybeden Sedrettin Yıldız'ın cenazesi güvenlik gerekçesiyle Erzurum merkez Palandöken İlçesi'ndeki Abdurrahmangazi Mezarlığında toprağa verildi. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edilen Sedrettin Yıldız'ın cenazesi Köseler Mahallesi'ne götürüldü. Gerginliğin devam ettiği mahalle mezarlığında toprağa verilemeyen Yıldız'ın cenazesi jandarma eşliğinde Abdurrahmangazi mezarlığına getirildi. Burada görevli imamın kıldırdığı cenaze namazına az sayıda cemaat katıldı. Cenaze namazı sırasında Yıldız'ın yakınları ağıtlar yakarak ağladı. Namaz sonrası Sedrettin Yıldız'ın cenazesi tek kişilik mezarlıkta toprağa verildi.