Son dakika: Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi - Son Dakika

Son dakika: Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi

21.12.2020 14:17

Son dakika kültür sanat haberi: Polis ekiplerinin pasta ile Alper Korkmaz'ın evine gitmesi Polislerden Alper Korkmaz'a doğum günü pastası ile sürpriz yapması Alper Korkmaz'ın pasta üzerindeki mumlara üflemesi Erzurum'da kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi ERZURUM (AA - Erzurum'da...

Polis ekiplerinin pasta ile Alper Korkmaz'ın evine gitmesi

Polislerden Alper Korkmaz'a doğum günü pastası ile sürpriz yapması

Alper Korkmaz'ın pasta üzerindeki mumlara üflemesi

Erzurum'da kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi

ERZURUM (AA - Erzurum'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaşındaki Alper Korkmaz'a pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

Aziziye ilçesinin Saltuklu Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Alper Korkmaz'ın kız kardeşi, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kardeşi Alper'e doğum günü pastası alamadıklarını ve abisinin bu duruma çok üzüldüğünü belirterek, destek istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli "Yunuslar" da harekete geçerek, minik kızın istediği pastayı aldı.

Mumları yerleştirerek yaktıkları pastayı kapıya kadar götüren polisler, Alper Korkmaz'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Korkmaz ailesi de polis ekiplerine bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Son dakika: Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Son dakika: Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Son dakika: Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Son dakika: Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi

Alper Korkmaz, Erzurum, Polis, Doğum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Burak Yılmaz, PSG maçının hakemin yanlış kararını düzelterek alkış topladı Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Efsane isimden çarpıcı iddia: Salah, Liverpool'da mutlu değil Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Evde doğurduğu bebeğini pencereden attı! "Hatırlamıyorum, elimden düşmüş olabilir" sözleriyle kendini savundu
Ziyaret ettiği kilisenin papazı tokalaşmadı! Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada Ziyaret ettiği kilisenin papazı tokalaşmadı! Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada         
14:43
Goldman Sachs'tan dikkat çeken değerlendirme: Dolar düşecek, TL yükselecek Goldman Sachs'tan dikkat çeken değerlendirme: Dolar düşecek, TL yükselecek         
14:30
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Eski eşini öldürüp intihara kalkışmıştı! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Eski eşini öldürüp intihara kalkışmıştı! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı         
13:23
Borç verdiği arkadaşının kocası tarafından tahralı saldırıya uğrayan kadın: Korkudan dışarı bile çıkamıyorum Borç verdiği arkadaşının kocası tarafından tahralı saldırıya uğrayan kadın: Korkudan dışarı bile çıkamıyorum         
12:11
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Son ankette Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı         
11:38
Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu         
11:14
Kadın ve çocukların koronayı daha kolay atlatmasının sebebinin 'Timüs Bezi' olduğu ortaya çıktı Kadın ve çocukların koronayı daha kolay atlatmasının sebebinin 'Timüs Bezi' olduğu ortaya çıktı         
11:02
İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek         
10:34
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu         
09:56
Hobi olarak tavuk yetiştirmeye başladı, şimdi aylık 25 bin lira kazanıyor Hobi olarak tavuk yetiştirmeye başladı, şimdi aylık 25 bin lira kazanıyor         
09:51
2 çocuğunu andız pekmezi yaparak okuttu! Kilosu 50 liradan yok satıyor 2 çocuğunu andız pekmezi yaparak okuttu! Kilosu 50 liradan yok satıyor         
08:28
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 15:07:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei