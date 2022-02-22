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Son dakika... ESENYURT'TA HATALI DÖNÜŞ KAZA YAPTIRDI - Son Dakika

Son dakika... ESENYURT'TA HATALI DÖNÜŞ KAZA YAPTIRDI

22.02.2022 10:17

Son dakika haberi... ESENYURT'ta, sürücüsünün hatalı U dönüşü yaptığı otomobil, seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı.

ESENYURT'ta, sürücüsünün hatalı U dönüşü yaptığı otomobil, seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki harita mühendislerine çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda yaşandı. Sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı 34 UG 7549 plakalı otomobille bu sırada hızla gelen 34 UNL 90 plakalı otomobil, çarpıştı. 34 UNL 90 plakalı otomobil, yol kenarında çalışma yapan 2 harita mühendisine vurdu. Savrulan 2 mühendisten biri, yol kenarındaki inşaata düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından mühendisleri hastaneye kaldırdı. İki yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise çevredeki benzin istasyonunun kamerasınca kaydedildi.

"BİRİ AŞAĞI UÇTU"

Yaşanan kazayı anlatan Murat Özdemir, "Yandan gelen araç, yukarıdan süratli gelen araca dokunuyor. Dengesini kaybeden araç, önce direğe sonra da çalışma yapan arkadaşlara çarpıyor. Biri aşağı uçtu. Diğeri de arabanın ön tarafına doğru savruluyor. Arkadaşlar hastanede şu an" dedi.

Son dakika... ESENYURT'TA HATALI DÖNÜŞ KAZA YAPTIRDI
Son dakika... ESENYURT'TA HATALI DÖNÜŞ KAZA YAPTIRDI
Son dakika... ESENYURT'TA HATALI DÖNÜŞ KAZA YAPTIRDI
Son dakika... ESENYURT'TA HATALI DÖNÜŞ KAZA YAPTIRDI
Son dakika... ESENYURT'TA HATALI DÖNÜŞ KAZA YAPTIRDI

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Son dakika... ESENYURT'TA HATALI DÖNÜŞ KAZA YAPTIRDI Son dakika... ESENYURT'TA HATALI DÖNÜŞ KAZA YAPTIRDI Son dakika: Dehşete düşüren kaza kamerada... Arkadaşları kılpayı kurtuldu o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı Son dakika: Dehşete düşüren kaza kamerada... Arkadaşları kılpayı kurtuldu o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı

Otomobil, Tragger, Harita, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ESENYURT'TA HATALI DÖNÜŞ KAZA YAPTIRDI - Son Dakika


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