Son dakika haberleri! Etiyopya ordusunun saldırısında 6 Sudan askeri öldü - Son Dakika

Sudan ordusu, Etiyopya askerleri ve milis gruplarının dünkü saldırısında 6 Sudan askerinin öldüğünü bildirdi.

Sudan ordu gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Yarbay İbrahim el-Huri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, sınır hattındaki Faşaka bölgesinde Etiyopya ordusu ve milis gruplarının saldırılarında 6 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Huri, Sudan ordusunun geçen sene aralıkta bölgede başlattığı operasyonlardan bu yana 90 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ordudan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine, dünkü saldırılarda Sudan ordusundan bir yüzbaşı ile bir teğmenin öldüğü bilgisini aktarmıştı.

İhtilaflı Faşaka bölgesi

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı" Sudan topraklarını, 29 Aralık'ta geri aldığını açıklamıştı.

Sudan yönetimi ile topraklarının işgal edildiğini ile süren Etiyopya arasında gerginlik sürüyor.

Sudan, İngiliz işgali döneminde Etiyopya ile İngiltere arasında 1902'de imzalanan anlaşmaya dayanarak, Etiyopya ile sınırlarının tam olarak belirlenmesini talep ediyor.

İki ülke, Faşaka bölgesindeki anlaşmazlık nedeniyle zaman zaman sıcak çatışmaya giriyor.

Şifta milisleri

Sudan'ın Gadarif eyaletine bağlı Etiyopya sınır hattında yaklaşık 170 kilometrelik bir alanı kapsayan Faşaka bölgesi, verimli topraklarıyla biliniyor.

Sudanlı çiftçiler yıllar önce özellikle hasat mevsiminde çiftçileri taciz eden Şifta adı verilen çetelerin zamanla düzenli ve silahlı milis gücüne dönüştüğünü ifade ediyor.

Bölge sakinleri, hasat mevsimi dışında da milislerin yağma, adam kaçırma, silahlı saldırı gibi faaliyetlerle köylüleri bölgeden uzaklaştırmayı amaçladığını savunuyor.