Evindeki yangında bilgisayarı yanan engelli çocuğa yenisi hediye edildi - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, evlerinde çıkan yangında bilgisayarı yanan bedensel engelli Talha Demirer'e yenisini hediye etti.

Evlerinde çıkan yangında bilgisayarının da yanmasına Talha Demirer'in üzülmesi üzerine ailesi, Belediye Başkanı Demirbaş'dan yardım istedi.

Demirbaş, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Talha'nın servisten indiği saatte evine giderek sürpriz yaptı. Servisten inen Talha, karşısında Demirbaş'ı görünce büyük sevinç yaşadı.

Çocukların hayalini gerçekleştirmenin her şeyden önce geldiğini vurgulayan Demirbaş, evin tadilatı için de ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Eğitimin her şeyden önce geldiğini dile getiren Demirbaş, "Bu güzel yavrumuzun isteğine kayıtsız kalamazdık. Talha ve ailesi evleri yandığı için şimdi yakınlarının evinde kalıyor. İnşallah evdeki tadilat yakın zamanda bitecek. Bu zorlu süreci el ele vererek en kısa zamanda atlatmalarını sağlıyoruz." dedi.

Bilgisayara yeniden kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Talha Demirer de Demirbaş'a teşekkür etti.

Anne Tuğba Demirer ise kendilerini kırmayarak çocuklarını sevindirdiği için Demirbaş'a teşekkür ederek, "Oğlum bilgisayarı yandığı için çok üzülüyordu. Biz de başkanımızdan rica ettik. Bizi kırmadı ve bilgisayarı bizzat kendisi getirdi. Allah ondan razı olsun." ifadesini kullandı.