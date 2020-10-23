Son dakika haberleri: Evlenmek vaadiyle kaçan genç kız ailesine teslim edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Evlenmek vaadiyle kaçan genç kız ailesine teslim edildi

23.10.2020 14:13
Son dakika haberleri: Evlenmek vaadiyle kaçan genç kız ailesine teslim edildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Giresun'un Görele ilçesinde yaklaşık bir hafta önce sevgilisiyle kaçtığı öğrenilen 15 yaşındaki genç kız jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Giresun'un Görele ilçesinde yaklaşık bir hafta önce sevgilisiyle kaçtığı öğrenilen 15 yaşındaki genç kız jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beşirli Köyü'nde Gülseren A., İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak köye ekmek dağıtımı yapan 27 yaşındaki Ahmet D. isimli şahsın aracı ile kızı Tuğba A.'yı kaçırdığı ihbarında bulundu.

Yapılan ihbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 15 yaşındaki Tuğba A. ile Ahmet D.'nin bir yayla evinde saklandıklarını tespit etti. Tuğba A . ile Ahmet D'nin evlenmek maksadıyla kaçtıkları öğrenilirken, 15 yaşındaki Tuğba A. ailesine teslim edildi. Ahmet D. adli işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - GİRESUN

Son dakika haberleri: Evlenmek vaadiyle kaçan genç kız ailesine teslim edildi

Jandarma, Giresun, Görele, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Evlenmek vaadiyle kaçan genç kız ailesine teslim edildi - Son Dakika

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