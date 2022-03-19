Son dakika haberleri... Fethiye'de 1 saatte 3 ev yangını - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Fethiye'de 1 saatte 3 ev yangını

19.03.2022 15:03
Son dakika haberleri... Fethiye'de 1 saatte 3 ev yangını

Son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 saat içerisinde 3 ev yangını meydana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 saat içerisinde 3 ev yangını meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangınlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 saat içerisinde meydana gelen ev yangınları kısa süreli panik oluşturdu. Sabah saatlerinde 2'si Patlangıç Mahallesi, 1'i Foça Mahallesi olmak üzere meydana gelen 3 ev yangını itfaiye ekiplerini harekete geçirirken. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangınlar kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Patlangıç Mahallesi Hilmi Döğerli Caddesi üzerindeki bir binanın balkonunda elektrik kaçağından kaynaklı yangın çıktı. Yine Patlangıç Mahallesi 346 Sokak üzerindeki bir binanın yatak odasında bacadan kaynaklı yangın çıktı. Son olarak Foça Mahallesi Şehit Sezgin Tunca Caddesi üzerindeki bir binanın yatak odasında bulunan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. Yangınların ihbarı üzerine bölgelere Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler yangınları kontrol altına alarak söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Çıkan yangınlarda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması rahatlatırken, evlerde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA

Son dakika haberleri... Fethiye'de 1 saatte 3 ev yangını
Son dakika haberleri... Fethiye'de 1 saatte 3 ev yangını
Son dakika haberleri... Fethiye'de 1 saatte 3 ev yangını
Son dakika haberleri... Fethiye'de 1 saatte 3 ev yangını
Son dakika haberleri... Fethiye'de 1 saatte 3 ev yangını
Son dakika haberleri... Fethiye'de 1 saatte 3 ev yangını

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Patlangıç Mahallesi, İtfaiye, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Fethiye'de 1 saatte 3 ev yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Fethiye'de 1 saatte 3 ev yangını - Son Dakika
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