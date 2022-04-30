Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA

30.04.2022 15:50

Son dakika haberlerine göre Freni boşalan Tır'ın kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Freni boşalan Tır'ın kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kaza anı an be an kaydedildi. Görüntülerde Çevre Yolu kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobille çarpmamak için TIR sürücüsü Ahmet Demir iki otomobilin ortasından geçmeye çalıştığı, kavşağın ortasında bekleyen minibüse ise arkadan çarptığı anlar yer alıyor.

Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA
Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA
Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA
Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA

YORUMLAR
500
Son dakika: Küçükçekmece'de 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada Son dakika: Küçükçekmece'de 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada Son dakika... Yaralıya plaj şemsiyeli koruma Son dakika... Yaralıya plaj şemsiyeli koruma

Ahmet Demir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:40 Erdoğan Musk'ın Twitter'ı satın almasına temkinli yaklaştı: Biz ülkemizi düşünmek zorundayız
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:59:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement