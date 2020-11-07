Son dakika haberleri: Gaziantep'te 65 yaş üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindeki bireylerin 10.00-16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir. Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.