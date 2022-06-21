Son dakika haber: Giresun'da Kırgız kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Giresun'da Kırgız kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

21.06.2022 09:27

Gelen son dakika haberine göre Giresun'da Kırgız kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi Giresun'un Görele ilçesinde dün gece cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edildi.

Giresun'da Kırgız kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde dün gece cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edildi.

İlçenin Gültepe köyünde yol kenarındaki çalılıkta kadın cesedi bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen geniş çaplı çalışma sonucunda cesedin Kırgız uyruklu 40 yaşındaki Keremet Nyshanova'ya ait olduğu belirlenirken, cinayet zanlısı olarak M.A ile yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla H.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik tedbirleri altında Görele Adliyesine sevk edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Giresun'da Kırgız kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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