İlçenin Gültepe köyünde yol kenarındaki çalılıkta kadın cesedi bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen geniş çaplı çalışma sonucunda cesedin Kırgız uyruklu 40 yaşındaki Keremet Nyshanova'ya ait olduğu belirlenirken, cinayet zanlısı olarak M.A ile yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla H.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik tedbirleri altında Görele Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Giresun'da Kırgız kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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