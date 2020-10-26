Olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kent merkezindeki Hasanbey Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde, Afgan ailenin yaşadığı evde öğle saatlerinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Gümüşhane 'de bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Gümüşhane'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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