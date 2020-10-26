Gümüşhane'de bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Kent merkezindeki Hasanbey Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde, Afgan ailenin yaşadığı evde öğle saatlerinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.
Yangını farkeden aile bireyleri, itfaiye ekiplerine haber vererek evden dışarıya çıktı.
Olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Gümüşhane'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika