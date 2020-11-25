Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı broşürü dağıttı - Son Dakika

Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı broşürü dağıttı

25.11.2020 14:34
Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı broşürü dağıttı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara, kadına ve aile içi şiddete karşı uyarıların yer aldığı 3 bin adet broşür dağıtıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara, kadına ve aile içi şiddete karşı uyarıların yer aldığı 3 bin adet broşür dağıtıldı.

Marmaris'te emniyet ve jandarma ekipleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında çoğunluğu kadınlar olmak üzere vatandaşlara, aile içi ve kadına şiddet konusunda uyarılar içeren broşür dağıttı. İlçenin en işlek Atatürk Caddesi'nde vatandaşlara dağıtılan broşürlerde, aile içi ve kadına yönelik şiddetin tanımı ve şiddete uğrayanların ne yapmaları gerektiği belirtildi. Vatandaşlara broşür verirken, bilgilendirme da yapan polis ile jandarma ekipleri, kişinin, eşine, çocuklarına, anne ve babasına, kardeşlerine ve akrabalarına yönelik uyguladığı saldırgan davranışların aile içi şiddet olduğunu anlattı. Ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verildi. KADES uygulamasının cep telefonuna nasıl indirileceği anlatıldı. Şiddetin fiziksel olduğu kadar cinsel, ekonomik ve psikolojik olabileceğini anlatarak, bu tür bir baskıya maruz kalınması durumunda, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Alo 183, polis, jandarma, belediye, baro temsilciliği ve savcılık gibi kurumlardan destek alınabileceğini hatırlattı. Kordon Caddesi Atatürk Anıtı önünde açılan stantta da adına ve aile içi şiddete karşı uyarıların yer aldığı broşür dağıtıldı.


Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı broşürü dağıttı
Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı broşürü dağıttı
Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı broşürü dağıttı
Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı broşürü dağıttı
Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı broşürü dağıttı
Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı broşürü dağıttı
Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı broşürü dağıttı
Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı broşürü dağıttı
Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı broşürü dağıttı

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te polis ve jandarma şiddete karşı uyarı broşürü dağıttı - Son Dakika


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