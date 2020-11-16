Son dakika haberleri: Hasta bebek, polis aracıyla hastaneye götürüldü

Son dakika haberine göre BURSA'da uygulama noktasında durdurulan elektrikli bisiklette annenin kucağındaki yüksek ateşi olan 4 aylık Sena bebeği, trafik ekipleri hastaneye götürdü.

BURSA'da uygulama noktasında durdurulan elektrikli bisiklette annenin kucağındaki yüksek ateşi olan 4 aylık Sena bebeği, trafik ekipleri hastaneye götürdü. İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Ahmet ve Fatma Nasif çifti, ateşlenen 4 aylık Sena ismindeki bebeklerini hastaneye götürmek için elektrikli bisiklet ile yola çıktı. İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde uygulama yapan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, elektrikli bisikleti durdurdu. Baba Ahmet Nasif, polis ekiplerine durumu anlattı. Polis ekibi, hasta bebeğin elektrikli bisiklette ilerlerken esen rüzgarda daha fazla hastalanmaması için hastaneye ekip aracıyla götürmeye karar verdi. Nasif çifti ve bebekleri Sena, resmi ekip aracıyla hastaneye götürüldü. Sena'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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