Son dakika haberleri! Hasta ve yakınları sağlık memuruna saldırdı; 1 gözaltı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hasta ve yakınları sağlık memuruna saldırdı; 1 gözaltı (2)

Son dakika habere göre 'TEKME, YUMRUK VE MAKASLA SALDIRDI' Saldırıya uğrayan sağlık memuru Celalettin Karabıyık, saldırı anını anlattı.

Son dakika haberleri! Hasta ve yakınları sağlık memuruna saldırdı; 1 gözaltı (2), System.String[]

'TEKME, YUMRUK VE MAKASLA SALDIRDI'

Saldırıya uğrayan sağlık memuru Celalettin Karabıyık, saldırı anını anlattı. Yüzüne darbeler alan Karabıyık, "Şahıslar 21.15 sıralarında hastaneye geldiler. Yaralı olan şahıs alkollüydü, kolundan yaralıydı. Bizim cerrahi müdahale odasına geldi. Orada ben müdahalesini yapmak üzere şahsı sedyeye aldım. Yakınları vardı, yakınlarına dışarı çıkmaları gerektiğini söyledim. Şahıs sedyenin yanlış tarafına yattı. Sedyenin yukarısına gelmesi gerekiyordu. Şahsa daha yukarıya yatması gerektiğini söyledim. Müdahalesini ancak öyle yapabilirdim. Bu şekilde ben ona söyleyince, 'Neden bana sert yapıyorsun, çok sert şekilde konuşuyorsun' diye söyledi. Bende ona tekrar sedyenin yanlış yerine yattığını yukarıya kayması gerektiğini söyledim. Öyle söyleyince ayağa kalktı ve üzerime yürüdü bağırarak saldırmaya başladı. O saldırı üzerine yakınları tekrar içeri girdi. 4 kişilerdi, saldırmaya, tekme ve yumruk atmaya başladılar. Daha sonra şahıs cerrahi makasını alıp onunla bana saldırmaya çalıştı. O esnada güvenlik görevlileri, sağlık personeli arkadaşlar geldiler. Öyle bir arbede yaşandı" dedi.

SENDİKADAN TEPKİ

Sağlık- Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez, hastaneye gelerek yaptığı açıklamada, "Böyle bir olayla karşılaşmamız bizleri derinden yaralıyor. Sağlık- Sen, emeğe saygı şiddete sıfır tolerans sempozyumu düzenleyerek bütün dikkatleri şiddete çekmiş ve bu duyarlılığı artırıcı adımların atılmasını hem gazi meclisimizden hem tüm toplumdan talep etmiştir. Fakat bu bilinç bir türlü karşılık bulmuyor ve şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor. Bizler bu hastane duvarlarında bir sağlık çalışanına yapılacak olan saldırının en az 15- 20 yılla karşılık bulacağı levhaların bir an önce asılmasını istiyoruz. ve bu şiddetin son bulacağı günleri arzusunu ediyoruz" diye konuştu.


Sağlık Memuru, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hasta ve yakınları sağlık memuruna saldırdı; 1 gözaltı (2) - Son Dakika

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