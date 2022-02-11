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Son dakika haberleri | Hayvanlara bakmak için girdiği damda ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hayvanlara bakmak için girdiği damda ölü bulundu

11.02.2022 10:54
Son dakika haberleri | Hayvanlara bakmak için girdiği damda ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Karacasu ilçesinde büyükbaş hayvanlarının bakımı için hayvan damına giren 59 yaşındaki Emine Ekşi ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde büyükbaş hayvanlarının bakımı için hayvan damına giren 59 yaşındaki Emine Ekşi ölü olarak bulundu.

Olay, 10 Şubat Perşembe gecesi Dedeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte yaşayan Emine Ekşi akşam saatlerinde büyükbaş hayvanlarının bakımını yapmak üzere hayvan damına girdi. Kısa süre sonra eve gelen eşi Süleyman Ekşi karısını damda yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ekşi'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Ekşi'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Ekşi'nin cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Karacasu, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Hayvanlara bakmak için girdiği damda ölü bulundu - Son Dakika


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