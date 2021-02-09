Son dakika haberleri! Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 31'e çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 31'e çıktı

09.02.2021 16:07
Son dakika haberleri! Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 31'e çıktı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Hindistan'da, Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde, ölü sayısı 31'e yükseldi.

Hindistan'da, Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde, ölü sayısı 31'e yükseldi.

Hint basınındaki haberlere göre, önceki gün Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin ardından 5 kişinin daha cesedi bulundu.

Böylelikle olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselirken, en az 160 kişiden hala haber alınamadı.

Hükümet yetkilileri, Dhauliganga'da yapım aşamasındaki bir hidroelektrik santrali ile Alaknanda'daki bir diğer hidroelektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar veren selin ardından kaybolan kişilerin bulunması için yüzlerce görevlinin katılımıyla arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu anımsatan yetkililer, gece boyunca selin ardından oluşan çamuru kazı makinalarıyla temizlemeye çalıştıklarını ve mahsur kalan işçileri kurtarma umutları olduğunu belirtti.

İklim değişikliği ve tehlikeli yapılaşma zararı artırıyor

Ülkede 31 kişinin hayatına mal olan ve 160'dan fazla kişinin de kaybolduğu felaketin ardından, buzul parçasındaki kırılmaya neyin yol açtığı merak konusu oldu.

Bilim insanları, bu kazanın, ülkenin en yüksek ikinci dağı olan Nanda Devi'nin zirvesindeki bir buzulun, küresel ısınmanın etkisiyle eriyerek düşmüş olabileceğini belirtti.

Bu arada uzmanlar, iklim değişikliğinin yanı sıra tehlikeli yapı uygulamalarının da bu tarz felaketlerin zararını artırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'da önceki gün Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından sel meydana gelmişti.

Yetkililer, selin bir elektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiğini ve yaklaşık 150 kişiden haber alınamadığını belirtmişti.

Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP), sel felaketinden etkilenen Raini köyü yakınlarında arama kurtarma operasyonu başlatmıştı.

Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Arama Kurtarma, Toros Dağları, Uttarakhand, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 31'e çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trafik kazasında yakın arkadaşını kaybeden Celil Nalçakan, ölüm haberiyle yıkıldı Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mohamed: Fenerbahçe'den teklif aldım Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç herkese ayar veriyor Türkiye'deki tek vaka! İstanbul'da tedavi gören bir hastada Brezilya mutasyonu tespit edildi İlahiyat Dekanı Cevdet Kılıç'tan 'skandal' Boğaziçi paylaşımı: Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz Çin'de araştırmalar yapan DSÖ: Koronavirüsün Wuhan'dan çıktığına ve yarasaların bulaştırdığına dair kanıt yok Kırmızı Oda'nın Can'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun yeni dizisi belli oldu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim
Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı         
15:49
"Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmanın yolu basit" diyen CHP lideri, Erdoğan'ı televizyona davet etti         
15:25
Muhtarlık seçimi nedeniyle birbirine düşen iki aile arasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı Muhtarlık seçimi nedeniyle birbirine düşen iki aile arasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı         
15:13
İstanbul için şiddetli kar uyarısı! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, yağış cumartesi gecesi başlayacak İstanbul için şiddetli kar uyarısı! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, yağış cumartesi gecesi başlayacak         
14:56
Cyberpunk ve Witcher'ın geliştiricisi CD Projekt hacklendi! Önemli veriler ele geçirildi Cyberpunk ve Witcher'ın geliştiricisi CD Projekt hacklendi! Önemli veriler ele geçirildi         
14:12
Tedavisi olmayan hastalığa yakalanan Ömür Gedik, tek tek yaşadıklarını anlattı Tedavisi olmayan hastalığa yakalanan Ömür Gedik, tek tek yaşadıklarını anlattı         
14:00
Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim         
13:50
Göbeklitepe'de ortaya çıkan ve ansızın kaybolan metal blok dünya basınında geniş yankı uyandırdı: Uzaylılar Anadolu'da Göbeklitepe'de ortaya çıkan ve ansızın kaybolan metal blok dünya basınında geniş yankı uyandırdı: Uzaylılar Anadolu'da         
13:19
Önceden çöpe atılan tuşlu telefonlar şimdi yok satıyor Önceden çöpe atılan tuşlu telefonlar şimdi yok satıyor         
12:35
Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı         
11:44
Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı Yangın nedeniyle mahsur kaldıkları binada korkmaması için oğlunun gözlerini kapatan baba yürekleri dağladı         
11:32
Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor Kulislerdeki iddia bomba etkisi yarattı! İYİ Partili 7 vekil İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor         
11:26
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki bütün öğrencilere tablet dağıtıyor Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki bütün öğrencilere tablet dağıtıyor         
10:49
Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi         
10:22
Girişimci genç, hobi olarak başladığı işi meslek haline getirdi Girişimci genç, hobi olarak başladığı işi meslek haline getirdi         
09:09
Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş         
08:50
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı         
00:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2021 16:15:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 31'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei