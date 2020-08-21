Son dakika haberleri! - Hindistan'da hidroelektrik santralinde yangın: 9 ölü - Son Dakika

Hindistan'ın Telangana-Andra Pradeş sınırındaki Srisailam hidroelektrik santralinde yangın çıktı. Yangının ardından peş peşe patlamalar meydana geldiği, 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın sırasında içeride 17 kişinin bulunduğu, 8'inin dışarı çıkmayı başardığı bildirildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, Telangana eyalet Başbakanı Chandrashekar Rao'nun olayla ilgili soruşturma açılmasını emrettiği belirtildi.

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Telangana eyaletinde bulunan bir hidroelektrik santralinde çıkan yangın sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

- Hindistan 'da hidroelektrik santralinde yangın: 9 ölü

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:14

Kaynak: İHA

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