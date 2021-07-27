Son dakika haberleri! İletişim Başkanı Altun: Başörtüsü kararı AB'nin iki yüzlülüğünü ortaya koydu - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın başörtüsü kararının AB'nin iki yüzlülüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Altun, "AB yetkilileri ve liderlerinin, Müslüman karşıtı AB Adalet Divanı kararıyla ilgili sağır edici sessizliği, Avrupalı elitlerin hala bu politikalarla kendi halklarına verdikleri zararı göremeyecek kadar miyop olduklarını ortaya koymaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Altun, AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı hakkında AlJazeera için makale yazdı. Altun, AB Adalet Divanı'nın bu ay Avrupa genelinde işverenlerin Müslüman çalışanlarına ayrımcılık yapmasını fiilen yasal hale getirerek, skandal bir karara imza attığını kaydetti. Altun, "Mahkeme, 15 Temmuz'da AB'de faaliyet gösteren şirketlerin, Müslüman kadın çalışanlarının başörtüsü takmasını belirli hallerde yasaklayabileceğine hükmetti. Söz konusu dava, Almanya'da başörtüsü taktıkları için işlerinden atılan iki kadın tarafından Lüksemburg'daki mahkemede açılmıştı. Mahkemenin kararı, yalnızca Avrupalı Müslümanların güvenliği, özgürlükleri ve haklarıyla ilgili zaten artmakta olan endişeleri derinleştirmekle kalmadı, aynı zamanda AB'nin insan hakları, dini özgürlükler ve eşitlik meselelerine bakışının ne kadar ikiyüzlü olduğunu da ortaya koydu" ifadelerini kullandı.