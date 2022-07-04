İngiltere'de apartmanda gaz patlaması: 2 yaralı - Son Dakika
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İngiltere'de apartmanda gaz patlaması: 2 yaralı

04.07.2022 15:53

- İngiltere'de apartmanda gaz patlaması: 2 yaralı İngiltere'nin Bedford kasabasındaki bir apartman dairesinde meydana gelen gaz patlamasında 2 kişi yaralandı.

- İngiltere'de apartmanda gaz patlaması: 2 yaralı

LONDRA - İngiltere'nin Bedford kasabasındaki bir apartman dairesinde meydana gelen gaz patlamasında 2 kişi yaralandı.

İngiltere'nin Bedford kasabasındaki Redwood Grove bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde gaz patlaması meydana geldi. Yerel saatle 09.30'da yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında alevler 20 daireyi sardı. Polis tarafından yapılan açıklamada yangında 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıklarının aktardıkları bilgilere göre, alevlerden kaçmak isteyen 1 kişi apartmanın 2. katından atladı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri insanları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Bedfordshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, şiddetli gaz patlamasının yangına neden olduğunu ve vatandaşlara camları ile pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu.

Yapılar tahliye ediliyor

Bölgede aralarında bir ilkokulun da bulunduğu birçok yapı tahliye edildi. Shackleton İlkokulu Müdürü Andy George tarafından yapılan açıklamada, "Bedford'daki Redwood Grove bölgesindeki yangının ardından okuldaki çocuklar evlerine gönderildi. Tüm çocuklar güvende. Okul, acil servis ekipleriyle çalışıyor. Yarın yeniden eğitime başlamayı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de apartmanda gaz patlaması: 2 yaralı - Son Dakika

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