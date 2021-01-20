Son dakika haberleri | İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1820 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1820 kişi öldü

20.01.2021 19:21
Son dakika haberleri | İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1820 kişi öldü, System.String[]

Son dakika haberine göre İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1820 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1820 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatteki 38 bin 905 yeni tespitle Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 505 bin 754'e yükseldi.

Son 24 saatte 1820 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 93 bin 290'a çıktı.

Bir günde 579 bin 194 test yapılırken, test sayısı, mükerrerler dahil 62 milyon 956 bin 912 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 39 bin 68 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 947'si yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 4 milyon 609 bin 740'a ulaşırken, bunlardan 460 bin 625'ine ise aşının ikinci dozu yapıldı.

Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı. Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan sokağa çıkmamalarını istemişti.

Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu bildirmişti.

Ulusal Sağlık Servisi (NHS) İcra Kurulu Başkanı Simon Stevens İngiltere'de her 30 saniyede bir yeni tip Kovid-19 vakasının hastaneye kabulünün yapıldığını aktarmıştı.

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1820 kişi öldü - Son Dakika


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