Üye Girişi
İNŞAATTA 4'ÜNCÜ KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika

İNŞAATTA 4'ÜNCÜ KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

18.12.2021 15:24

ESKİŞEHİR'de, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen Orhan Şen (55) hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen Orhan Şen (55) hayatını kaybetti.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Askerler Sokak'ta meydana geldi. Orhan Şen, inşaatın 4'üncü katında çalışırken dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Şen'in öldüğü belirlendi.

İşe dün başladığı belirtilen Orhan Şen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna gönderildi.

İNŞAATTA 4'ÜNCÜ KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
İNŞAATTA 4'ÜNCÜ KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
İNŞAATTA 4'ÜNCÜ KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
İNŞAATTA 4'ÜNCÜ KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Odunpazarı, Orhan Şen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNŞAATTA 4'ÜNCÜ KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:42 Evinden 6 ay önce 16 ton çöp çıkmıştı! Şimdi 12 ton çöpü evine taşımış!
15:40 3 aylık bebeğini öldüren baba, cezaevinde ölü bulundu!
15:33 Karşınızda dedektif Eda Ece! Ünlüler geçidine dönüşecek!
15:21 Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta
15:20 Zamanlaması manidar buluşma! Rıdvan Dilmen ve Mesut Özil'den sürpriz görüntü
15:19 Valilik Gelecek Partisi'nin anons isteğine izin vermedi! İkinci kuruluş yıldönümü etkinliklerine hazırlanıyorlar
15:06 İtiraflarını gazetede paylaşan koca, karısına yakalandı!
14:57 En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor
14:42 Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı
14:39 Şili halkı diktatör Pinochet'in eşinin ölümünü sokaklarda kutladı
Evinden 6 ay önce 16 ton çöp çıkmıştı! Şimdi 12 ton çöpü evine taşımış! Evinden 6 ay önce 16 ton çöp çıkmıştı! Şimdi 12 ton çöpü evine taşımış!         
15:43
3 aylık bebeğini öldüren baba, cezaevinde ölü bulundu! 3 aylık bebeğini öldüren baba, cezaevinde ölü bulundu!         
15:41
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti         
12:43
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk         
16:37
Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 15:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: İNŞAATTA 4'ÜNCÜ KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement