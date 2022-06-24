Son dakika haberleri | İş makinesinin altında kalan mermer ocağı işçisi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İş makinesinin altında kalan mermer ocağı işçisi öldü

24.06.2022 13:47
Son dakika haberleri | İş makinesinin altında kalan mermer ocağı işçisi öldü

Son dakika haberine göre KASTAMONU'nun Azdavay ilçesinde, mermer ocağında çalışan Recep Süzen (35), iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Azdavay ilçesinde, mermer ocağında çalışan Recep Süzen (35), iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Azdavay ilçesindeki mermer ocağında meydana geldi. İşçi Recep Süzen, iddiaya göre, geri geri giden iş makinesinin çarpmasıyla altında kaldı. İhbarla ocağa sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Süzen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, iş makinesi operatörünü gözaltına aldı. Evli ve 3 çocuk babası Süzen'in cenazesi, Cide ilçesinde toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İş makinesinin altında kalan mermer ocağı işçisi öldü - Son Dakika

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