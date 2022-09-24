Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasındaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasındaki yangın söndürüldü

24.09.2022 15:50
Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasındaki yangın söndürüldü

ARNAVUTKÖY'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. İşçilerin mesaide olduğu anlarda başlayan yangında binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri tahliye ederken, yangın 2 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Yangın saat 13.0 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Öğüt Sokakta bulunan 6 katlı binanın ayakkabı üretimi yapılan bodrum katında çıktı. İşçilerin mesaide olduğu saatlerce çıkan yangında yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan bazı işçiler binanın çatı katına çıktı. İhbar üzerine olay yerine Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, zabıta ve sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine gitti. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de hem alevlere müdahale etti hem de binada mahsur kalanları tahliye etmeye başladı. Bina mahsur kalan yaklaşık 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlerin tedavisi de olay yerindeki ambulansta yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yanan fabrika havadan da görüntülendi.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasındaki yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasındaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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