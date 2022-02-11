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Son dakika haberleri: İstanbul'da ahşap kaplı binanın önünde yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İstanbul'da ahşap kaplı binanın önünde yangın çıktı

11.02.2022 08:20
Son dakika haberleri: İstanbul'da ahşap kaplı binanın önünde yangın çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir giyim mağazasının ahşap kaplı binası önünde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir giyim mağazasının ahşap kaplı binası önünde çıkan yangın söndürüldü.

Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan ev eşyaları, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevler mağazanın ahşap kaplı binasının dış cephesine de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, binanın dış cephesinde maddi hasar oluştu.

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İstanbul Caddesi, İstanbul, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İstanbul'da ahşap kaplı binanın önünde yangın çıktı - Son Dakika


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