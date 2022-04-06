Son dakika haberleri: Jandarmadan 793 internet sitesine erişim engeli - Son Dakika

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda yasadışı bahis, müstehcen, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, oltalama ve intihara yönlendirme yapıldığı tespit edilen 793 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, intihara yönlendirme müstehcen içerikli suç paylaşımlarını ve zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) yöntemi kullanılarak dolandırıcılık, kimlik bilgilerini ele geçirme faaliyetleri içerisinde bulunan internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; yurtdışı üzerinden yayın yapan 380 adet yasadışı bahis, 364 adet müstehcen, 28 adet uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, 20 adet oltalama (phishing) ve 1 adet intihara yönlendirme içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi veya URL adresi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince toplam 793 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı. - DENİZLİ