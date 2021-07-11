Son dakika haber: Kağıthane'de bekçinin başına silah dayayan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Kağıthane'de görevi başındaki bekçinin başına silah dayadıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince iki kez gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Harmantepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde Hakan K. isimli şüpheli, "Gece Kartalları" diye bilinen bekçilere silah doğrulturken, tabancasını bir bekçinin başına dayadı.

Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Karakolu Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarınca kaydedilen olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Görevli memura mukavemet ve tehdit" suçlarından gözaltına alınan şüpheli, Cumhuriyet Savcılığınca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda iki gün önce amcasının evinde yeniden gözaltına alınan Hakan K. tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.