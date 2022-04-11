Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, polislerin günlerini kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, polislerin günlerini kutladı

11.04.2022 13:30
Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, polislerin günlerini kutladı

Son dakika haber... Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislere karanfil verdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislere karanfil verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuz ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü İsmet Yüzügüllü'ye çiçek takdim etti.

Oğuz, daha sonra birimleri ziyaret ederek görevleri başındaki polislere karanfil verdi. Oğuz, günlerini kutladığı polislere, hizmetlerinden dolayı ilçe halkı adına teşekkür etti.

Oğuz, belediyenin katkılarıyla yapılan şehitler köşesini ziyaret ederek bilgi aldı.

177 yıllık köklü bir maziye sahip Türk Polis Teşkilatının asayişin, huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakarca faaliyet gösterdiğini aktaran Oğuz, "Kahramankazan'ın bir huzur kenti olmasında emniyet personelinin katkısı büyüktür. Türk milletinin huzur ve güvenliği için şehit ve gazi olan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm emniyet teşkilatı mensuplarının polis haftasını en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kınık'ta emniyet mensupları ve ilçe protokolü iftar sofrasında buluştu Kınık'ta emniyet mensupları ve ilçe protokolü iftar sofrasında buluştu Hizan Kaymakamı Yelek polislerle iftarda bir araya geldi Hizan Kaymakamı Yelek polislerle iftarda bir araya geldi

Kahramankazan, Hisarcık, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, polislerin günlerini kutladı - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü
13:20 Mansur Yavaş "Ben kamu görevlisiyim" dedi ama Akşener onu öve öve bitiremedi
13:10 Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel'in transferleri hakkında konuştu
13:04 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden kişinin organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki gösterişli sahur etkinliğinin mimarı AK Partili Eyyüp Kadir İnan konuştu: Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 13:37:36. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, polislerin günlerini kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement