Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, polislerin günlerini kutladı - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislere karanfil verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuz ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü İsmet Yüzügüllü'ye çiçek takdim etti.

Oğuz, daha sonra birimleri ziyaret ederek görevleri başındaki polislere karanfil verdi. Oğuz, günlerini kutladığı polislere, hizmetlerinden dolayı ilçe halkı adına teşekkür etti.

Oğuz, belediyenin katkılarıyla yapılan şehitler köşesini ziyaret ederek bilgi aldı.

177 yıllık köklü bir maziye sahip Türk Polis Teşkilatının asayişin, huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakarca faaliyet gösterdiğini aktaran Oğuz, "Kahramankazan'ın bir huzur kenti olmasında emniyet personelinin katkısı büyüktür. Türk milletinin huzur ve güvenliği için şehit ve gazi olan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm emniyet teşkilatı mensuplarının polis haftasını en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.