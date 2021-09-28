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KAHRAMANMARAŞ - Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

28.09.2021 01:16

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Çilingir Caddesi'nde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mustafa Ç. (26), Ahmet A. (30), Mehmet T. (55), Eyüp A. (57), Rabia A. (53), Şehriban K. (51) ve Nazife T. (56) ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Zincirleme Trafik Kazası, Bahçelievler Mahallesi, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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