Son dakika haberleri! Kahvehanede oturan 35 kişiye sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Ekipler, adrese geldiğinde kahvehanede horoz dövüşü yapılmadığı görüldü. Ringin etrafından toplanan 35 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 Maddesine göre kişi başı 900 TL'den toplamda 31 bin 500 TL idari para cezası kesildi. - MERSİN

Mersin 'in Tarsus ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı belirtilen kahvehaneye yapılan operasyonda, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 35 kişiye toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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