Son dakika haberleri | Kapalı maden ocağındaki demirleri çalarken yakalandılar: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kapalı maden ocağındaki demirleri çalarken yakalandılar: 3 gözaltı

27.04.2022 15:12
Son dakika haberleri | Kapalı maden ocağındaki demirleri çalarken yakalandılar: 3 gözaltı

Son dakika haber... Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kapalı halde bulunan maden ocağından demir çalarken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kapalı halde bulunan maden ocağından demir çalarken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye çalışmaları sırasında şüphe üzerine Tosya ilçesi Ortaca köyünde kapalı halde bulunan maden ocağını kontrol etti. Yapılan kontrolde E D. (54), İ.I. (50) ve M.G. (41) isimli şahıslar, maden ocağındaki betonlarda bulunan demirleri keserek çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Şahısların aracında ve olay yerinde yapılan kontrollerde 1 adet benzinli jeneratör, 1 adet demir kesme makinesi, 1 adet demir kesme makası, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 11 adet balyoz, 1 adet çekiç, 1 adet keser, 11 adet burç, 1 adet tornavida, 11 adet 20 metre uzatma kablosu, 3 litre benzin, 40 kilogram kesilmiş demir ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D. (54), İ.I. (50) ve M.G. (41) isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

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İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Hisarcık, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kapalı maden ocağındaki demirleri çalarken yakalandılar: 3 gözaltı - Son Dakika


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