Karadeniz'de ava çıkan balıkçılara yunuslar eşlik etti
Tekne önündeki yunusların görsel şovunu balıkçılar böyle görüntüledi
Balıkçı teknesiyle yarışan yunusların görüntüsü balıkçıları mest etti
DÜZCE – Düzce'nin Akçakoca ilçesinden Karadeniz'e açılan balıkçı teknelerine eşlik eden yunuslar, amatör kamera ile görüntülendi. Yunus balıklarının görsel şovu, balıkçıları mest etti.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanmak için Karadeniz'e açılan balıkçılar, teknelerine eşlik eden yunusları görünce telefonlarına sarıldı. Seyir halinde olan teknelerinin ön kısmında uzun süre yüzen yunusların görüntüsü, balıkçıları mest etti. Karadeniz'de adeta balıkçı teknesiyle yarışan iki yunusu uzun süre izleyen balıkçılar, o anları telefonları ile kaydetti. Yaklaşık 15 dakika su yüzeyinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman akrobatik hareketler yaptıkları görüldü. Teknelere eşlik eden iki yunus daha sonra gözlerden kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:56 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Karadeniz'de ava çıkan balıkçılara yunuslar eşlik etti - Son Dakika