Son dakika haberleri! Karaman'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Karaman'da düzenlenen operasyonda 35 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancı ilçesinin Dede Mahallesi'nde, O.K'nin, evinde kaçak içki yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 183 litre mayalanmaya bırakılmış sıvı madde, 35 litre bandrolsüz kaçak içki ve alkol yapımında kullanılan damıtma malzemesi ele geçirildi.
Şüpheli O.K. ise gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:17 - Kaynak: AA
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