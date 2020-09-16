Son dakika haberleri! Karaman'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Evde yapılan aramada, 183 litre mayalanmaya bırakılmış sıvı madde, 35 litre bandrolsüz kaçak içki ve alkol yapımında kullanılan damıtma malzemesi ele geçirildi.

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