Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı , Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş ve Belediye Meclis üyesi Esra Bıyıklıoğlu'nun da Kovid-19 testlerinin sonucu pozitif çıkmış, evlerinde karantinaya girmişlerdi.

Sağlık durumu iyi seyreden Ataç'ın tedavisi 14 gün süreyle evinde devam edecek.

Kovid-19 testi yapılan Ataç'ın sonucu pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ataç birkaç gün önce hastalığa bağlı belirtiler göstermesi üzerine Karasu Devlet Hastanesine başvurdu.

Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ataç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

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