Son dakika haberleri! Kastamonu'da 776 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kastamonu'da 776 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
11.11.2020 17:42
Son dakika 3. sayfa haberine göre Kastamonu'da Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, evinde 768,65 gram kubar esrar ve 8,18 gram kenevir tohumu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Kastamonu'da Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, evinde 768,65 gram kubar esrar ve 8,18 gram kenevir tohumu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında il merkezinde ikamet eden bir şahsın ikametinde ve müştemilatına operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda ikamette yapılan aramalarda 768,65 gram kubar esrar ile 8,18 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili olarak 1 kişi ise gözaltına alındı. Olay hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
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