Son dakika haberleri | Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

16.12.2020 09:37
Son dakika haberleri | Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Son dakika haberler... Kayseri'nin Talas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kuruköprü Mahalesi'ndeki evlerinde F.Ç. (48), Ş.Ç. (21), G.Ç. (25) ve S.Ç. (14) sobadan çıkan gazdan etkilendi.

Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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