Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kuruköprü Mahalesi'ndeki evlerinde F.Ç. (48), Ş.Ç. (21), G.Ç. (25) ve S.Ç. (14) sobadan çıkan gazdan etkilendi.

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