Keban'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetim yapıldı.

Kaymakam Eyyüp Batuhan Ciğerci, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, Keban Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan, Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile ilçedeki cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla biraraya geldi, Kovid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme ve denetimde bulundu.

Kaymakam Ciğerci, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olunması için uyarılarda bulundu.