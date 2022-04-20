Son dakika haberleri! Keşan'a yapılacak Asri Mezarlık Camisi, Selçuklu mimarisiyle tasarlanacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Keşan'a yapılacak Asri Mezarlık Camisi, Selçuklu mimarisiyle tasarlanacak

20.04.2022 09:43
Son dakika haberleri! Keşan'a yapılacak Asri Mezarlık Camisi, Selçuklu mimarisiyle tasarlanacak

Son dakika gelişmesine göre Keşan Belediyesi, Asri Mezarlık'ın olduğu alana cami ve cenaze işleri hizmet binası inşa edecek.

Keşan Belediyesi, Asri Mezarlık'ın olduğu alana cami ve cenaze işleri hizmet binası inşa edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Müftülüğü arasında imzalanan protokol ile Asri Mezarlık'ın yanında bulunan ve üzerine Asri Mezarlık Cami ile Keşan Belediyesi Cenaze İşleri Hizmet Binası'nın yapılacağı arsanın devri yapıldı.

Devir imzaları Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, devir işlemlerinin ardından başlayacak cami ve hizmet binası projelerinin Keşan ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Selçuklu mimarisiyle tasarlanan projede çalışmaların hızlı şekilde başlayacağını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gasilhanesi, camisi, taziye alanı ve cenaze hizmetleri ile defin işlemleri Keşan'da dönemimizde tek noktada olacak. Keşan'ın bu hizmete büyük ihtiyacı vardı. Projemiz Selçuklu mimarisinden faydalanılarak hazırlandı. Vatandaşımız sadece acısını yaşayacak, geri kalan tüm işlemleri belediye olarak tek noktadan biz gerçekleştireceğiz. Yani cenazenin yıkanmasından, defin işlemine kadar vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Projemizin hafriyat çalışmaları da başlıyor. Bölgemize ve Keşan'ımıza hayırlı olsun."

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Asri Mezarlık, Cenaze, Keşan, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Keşan'a yapılacak Asri Mezarlık Camisi, Selçuklu mimarisiyle tasarlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Keşan'a yapılacak Asri Mezarlık Camisi, Selçuklu mimarisiyle tasarlanacak - Son Dakika
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